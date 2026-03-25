Pour Marianna, les livres pour enfants sont des outils de propagande…
Aucun pays au monde ne dépense autant d’argent que les USA pour la santé de ses concitoyens. Comment expliquer...
Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...
Dans la salle d’attente du dermatologue, entre un ficus en plastique et trois vieux magazines people, une petite brochure...
Du Cap Nord au Cap de Bonne-Espérance la vie de milliers de personnes dépend d’un moyen de locomotion: le...
Au début des années 80, la Jordanie et l’Unesco expulsent le petit peuple de la tribu des Bdouls de...
Située aux confins de la Norvège, de la Finlande et de la Russie, la petite ville de Kirkenes joue...
En Inde et en Chine, après des décennies de préférence pour les garçons, les bébés filles sont à nouveau...
En Corée du Sud, chaque citoyen est un indic potentiel récompensé chaque fois qu’il dénonce une infraction. Pour certains,...
Quand la mer se fâche, elle peut nous faire aussi bien rêver que… trembler ! Au plus près des...
C’est Hollywood à la française au porte de Paris
Gavin est designer industriel à Durham en Angleterre, mais cet homme en apparence ordinaire à une passion secrète qu’il...
La Serbie vaccine à tour de bras. Grâce à des négociations directes avec les fournisseurs, le pays dispose d’une...
Ce film vous emmène dans une aventure dangereuse et périlleuse, il vous fait pénétrer dans une région de la...
Cette famille voit chaque jour des femmes se garer devant leur jardin, enchainant les clients… Un documentaire d’Arnaud Levert...
La jeunesse russe semble avoir perdu la tête. Une génération déboussolée qui se cherche dans un pays où plus...
Aux Etats-Unis, en Arizona, chaque année des milliers de Clandestins tentent de passer la frontière. Chris Simcox passe ses...
Malgré la mort d’Alexeï Navalny, les dissidents russes poursuivent inlassablement leur combat pour la liberté : rencontre avec les...
Dans sa famille, on pêche depuis des générations. Marin-pêcheur à l’île d’Oléron, marié et père d’une jeune fille, Johnny...
A l’heure où les combats font rage, où les victimes s’accumulent, des dizaines de milliers de femmes devenues veuves...
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