Documentaire

En 2020, Mila, une lycéenne de 17 ans, a été victime de cyber-harcèlement. Elle a fait l’objet de menace de mort et de viol. Cela après avoir publié à deux reprises des vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles elle critiquait ouvertement l’islam et le prophète Mahomet. Jeudi, 13 personnes accusées de cyber-harcèlement seront jugées. Mais au total, Mila a reçu plus de 100 000 messages de haine et de menace. À quoi ressemble aujourd’hui sa vie quotidienne ?