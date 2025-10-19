Le marché de la recherche sur l’être humain n’a pas échappé à la crise financière : les entreprises françaises testant de nouveaux médicaments ont vu leur activité chuter en moyenne de 20 %.
Comme dans de nombreux secteurs touchés à l’échelle mondiale, cette baisse s’explique par la délocalisation. De nombreuses grandes sociétés pharmaceutiques effectuent désormais leurs essais cliniques dans les pays émergents, et l’Inde en est devenue l’épicentre.
Réalisateur : Grégoire Lelong, Romane Moziwi et Amélie Drallag