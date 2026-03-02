Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Bateaux de la connaissance : les bibliothèques sur l’eau En Suède, la capitale, Stockholm, est une ville construite sur les eaux et traversée par d’innombrables canaux. Deux fois...

Documentaire Sur quel allié l’Iran peut-il encore compter ? Le régime des mollahs subit à la fois la menace extérieure des Etats-Unis et d’Israël, et celle de son...

Documentaire La revanche des roux « Red Love » est le premier festival de personnes rousses en France. Créé par le photographe Pascal Sacleux à la...

Documentaire Etudiants, des galères qui ne datent pas d’hier Rajaâ, 21 ans, en deuxième année à l’EDHEC. Michaël, 25 ans, en licence de sociologie à Nanterre, il n’a...

Documentaire Cisjordanie : la face cachée du conflit Pendant que le monde a les yeux rivés sur Gaza, les colons accélèrent le dépeuplement de la vallée du...

Documentaire On a visité les quartiers chauds Allemands En Allemagne, les travailleuses de la rue déchantent 12 ans après que l’état a légalisé leurs corps de métier....

Conférence Sciences sociales par temps de crise Le monde traverse des crises de natures diverses : écologique, sanitaire, énergétique, démocratique, sociale avec la progression des inégalités,...

Documentaire Perou: le canyon de l’extreme Dans les Andes péruviennes, se trouve le canyon le plus profond du monde, le Cotahuasi. Un trou profond de...

Documentaire Haschisch (2/2) Un petit village sur les hauteurs de Ketama, au Nord du Maroc. Depuis des siècles, la vie des gens...

Documentaire Adolescents délinquants, de la prison à la réinsertion Les ados sont de plus en plus nombreux derrière les barreaux. Que faire de ces jeunes qui ont commis...

Documentaire Précarité énergétique : il fait plus froid chez eux que dehors… Quand se chauffer est devenu un luxe ; Dominique n’a plus les moyens de chauffer sa grande maison toute...

Documentaire L’atribution des HLM à Paris 5 ans d’attente pour avoir un HLM à Paris…

Documentaire USA : les « Etats désunis d’Amérique » Depuis Denver dans le Colorado, en traversant les prairies légendaires symboles du Far-West mythique, jusqu’à Kansas City, voyage à...

Documentaire Congo, un combat pour la vie Depuis le génocide des Tutsis au Rwanda en 1994, la province du Sud-Kivu située entre le Rwanda et la...

Documentaire Ukraine : les blessures invisibles Après deux ans de conflit, les pertes au sein de l’armée ukrainienne sont estimées entre 70 000 et 100...

Documentaire Racisme, le visage sombre du Brésil Au moment où le Brésil a choisit un nouveau Président, ce film revient sur les humiliations subies par les...

Documentaire Le père des chameaux Mon premier film documentaire – celui avec lequel j’ai pris le virus qui, depuis 1991, me pousse sur les...

Documentaire Lutte antiterroriste : l’acte et/ou l’idéologie Baptisé « Lutte antiterroriste : l’acte et/ou l’idéologie », ce documentaire a pour but de questionner le sujet dans...