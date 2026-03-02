Chaque matin, John-Paul, 11 ans, se rend à son « travail », une décharge près du port de Manille aux Philippines. Le jeune garçon ramasse les ordures avant de les trier et les revendre à un grossiste. Comme lui, des centaines d’enfants passent leur journée au milieu des immondices pour gagner quelques centimes. Certains au péril de leur vie trois d’entre eux sont morts l’année dernière, écrasés par le ballet des pelleteuses et des camions poubelles. Pour venir en aide à ces jeunes, un Français, le Père Mathieu Dauchez, a créé un centre d’accueil au cœur de la décharge. Soins, repas, soutien scolaire, l’association s’occupe non seulement de 300 enfants mais aussi de leurs familles installées dans des abris de fortune sur le site.