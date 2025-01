Documentaire

À la fois drolatique et profonde, une enquête sur la mort, de rite religieux en pratique funéraire, contée à la première personne. Ou comment faire son deuil en cinq chapitres.

Dix ans après le décès brutal de son père, la jeune réalisatrice Inès Berdugo se retrouve, de manière inattendue, de nouveau confrontée à cette disparition. Afin de mener à bien son travail de deuil, elle décide de se pencher sur la mort en explorant le monde funéraire, entre thanatopraxie, réunions d’orphelins et rites religieux. Une enquête spirituelle et cathartique.

L’été de ses 15 ans, le père d’Inès décède soudainement d’une rupture de l’aorte. Elle n’a ni pu lui dire au revoir, ni même se recueillir devant son corps, la famille ayant préféré lui épargner cette vision douloureuse. Depuis, des cauchemars récurrents hantent son sommeil et un vilain bouton lui pousse sur le menton tous les étés.

Mais cette année, la pustule, qui a fleuri en dehors des dates habituelles, prend des proportions spectaculaires. Consultée par visio, une coach spécialisée en décodage thérapeutique diagnostique sans hésitation un travail de deuil inaccompli. Inès décide alors de prendre le problème à bras-le-corps et entreprend d’enquêter sur la mort, de rites religieux en pratiques funéraires.

De ses échanges avec sa famille, ou avec les membres d’un groupe de parole de personnes ayant perdu un ou plusieurs de leur parents, aux rencontres avec une thanatopractrice, ainsi qu’avec un employé des pompes funèbres qui orchestre les cérémonies laïques, une rabbin, et des exposants d’un salon des métiers du funéraire : en cinq volets, Inès Berdugo nous emmène dans ce voyage cathartique de l’autre côté du miroir dont elle est à la fois l’héroïne et la commentatrice. Sur un fil ténu entre premier et second degré, humour décalé et quête existentielle, un journal intime et documentaire.

Une série documentaire d’Inès Berdugo (France, 2023)

