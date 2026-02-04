La question des ressources est centrale pour les peuples nomades et guide leurs déplacements. Leur rapport à leur environnement...
Au Venezuela, les réseaux criminels prospèrent autour d’un commerce inattendu : non pas la drogue, mais le carburant. Terre...
Victor a un CDI, il gagne 2500€ net/mois, et pourtant cela fait un mois qu’il recherche un appartement. Il...
En Irlande, la cocaïne fait des ravages. La drogue arrive par la mer et inonde le marché. Avec une...
Les djihadistes de l’organisation État islamique ont fait de la Somalie leur nouvelle place forte. Dans la région du...
Deux réalités parallèles à découvrir dans « Tracks East » : sur le front comme à l’arrière, les quatre années de...
Depuis près d’un quart de siècle, la Cour pénale internationale (CPI) incarne l’espoir d’un monde où même les dirigeants...
La vie de rêve des riches héritières
Avec l’effondrement du bloc communiste, de nombreux Russes fortunés avaient acheté et rénové des biens immobiliers dans la ville...
43 millions d’habitants des Etats-Unis vivent aujourd’hui en dessous du seuil de pauvreté. Enquête auprès de ceux qui se...
C’est un procès ultra médiatique qui fait la une aux États-Unis : celui de Johnny Depp contre son ex-femme,...
A l’autre bout du monde, la Papouasie Nouvelle Guinée. Des terres de forêts vierges à perte de vue et...
Aux États-Unis, 30 000 personnes meurent par balles chaque année. Un record mondial ! C’est 10 fois le nombre...
C’est un rectangle de béton immense, massif, planté en plein cœur des quartiers Nord de Karachi. Deux cent cinquante...
Le cannabis médical est depuis peu autorisé dans l’état du Colorado aux Etats-Unis, et des centaines de commerçants tentent...
2,5 millions de Français ne savent ni lire ni écrire. Au total c’est plus de 7% de la population...
Femme Girafe, elle va remettre son collier
Sur la route des diamants… Il s’agit d’une longue histoire qui a commencé avec l’opulence des Maharajahs Aujourd’hui, Bombay,...
C’est un paradoxe, mais l’Algérie d’aujourd’hui demeure une terra incognita pour la majorité d’entre nous. Malgré l’intensité des relations...
En France, les entreprises « fantômes » sont nombreuses. Tous les moyens sont bons pour éviter le fisc, faire de lourdes...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectifs. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2026 Les Docus - Plan du site