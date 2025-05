Documentaire

Les rois de la mode et de la fraude fiscale supplantés par des clandestins chinois : les Italiens en perdent leur latin. Prato, en Toscane, est devenu en 20 ans le plus gros bastion chinois d’Europe, juste derrière Paris. Et le navire amiral du prêt-à-porter bas de gamme. Dans cette ville usine, où les migrants triment 7 jours sur 7, 16h par jour, la mafia chinoise veille. Et dégaine au moindre accroc. 4 chinois ont été tués, à coup de couteau, de machette et de balle dans la tête ces 6 derniers mois. Des faits divers qui ne risquent pas de réconcilier les deux communautés.