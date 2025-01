Documentaire

Dans cette région côtière au sud de Manille, on extrait l’or du fleuve Paracale depuis le 16è siècle. La poussière d’or est enfermée dans l’argile et les sols détrempés. Sebastian s’installe sur une colline transformée depuis peu en termitière. Là, jour et nuit, des hommes, des femmes et des enfants sortent des tonnes de terre à la recherche du jackpot. La fièvre de l’or gagne aussi la plaine. Là, c’est dans des puits de boue liquide que des forçats plongent pour remonter l’argile…

Un documentaire de Sebastian PEREZ, Cyril THOMAS

Première diffusion : 2016