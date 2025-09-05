60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier
La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...
Elles s’appellent Sofia et Niguina. Elles sont Afghanes, belles, fières, meilleures amies. Et, malgré elles et sans le savoir,...
Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il...
Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...
Gulbahar Jalilova est Ouïghoure. Elle a passé 15 mois dans des camps chinois. Réfugiée politique en France depuis un...
De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...
Les nouveaux visages de l’extrême droite américaine
Mémoriser 132 dates en 5 minutes, 4140 chiffres en 30 minutes, 28 jeux de cartes en une heure… Voici...
Il ne reste plus qu’une poignée de tatoueurs dans la ville de Tunis. Parmi eux, une seule femme :...
Avec 12000 homicides par arme à feu, les USA détiennent un triste record !
Tsifota, située à 75 km au Nord de Tuléar, est au coeur d’un site unique, un lagon long de...
Plongée terrifiante dans un pays en proie à une guerre civile qui oppose les rebelles Houtis (chiites) au gouvernement...
Il mène des rondes de nuit pour surveiller des actions de chasse qui ont lieu sur le domaine. Ce...
En Chine, il y a une nouvelle dictature instaurée par la publicité, le marché et la consommation de masse....
En septembre 2017, Irma, le plus puissant ouragan jamais enregistré aux Antilles, ravage Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les dégâts sont...
Ancienne championne d’escalade sportive, Cécile Lecomte milite depuis plus de vingt ans pour la protection de l’environnement. Jadis, elle bloquait...
La Russie se targue d’avoir une poignée d’« experts occidentaux » qui confirment au Kremlin ses propres mensonges. Ces...
2,5 millions de Français ne savent ni lire ni écrire. Au total c’est plus de 7% de la population...
La vie quotidienne, rattrapée par la technologie et les habitudes modernes, du peuple Mentawaï, en Indonésie. Au fil des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site