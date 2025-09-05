Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les gitans sédentarisés des cités de Montpellier 60 familles de gitans vivent dans cette cité de Montpellier

Documentaire Camille Courcy est allée à la rencontre des différentes jeunesses israéliennes La société israélienne est très complexe. Avec l’arrivée au pouvoir d’une coalition ultra-nationaliste, j’ai eu envie d’aller voir différentes...

Documentaire Tunnel du Mont-Blanc : passage obligé des vacances ? Reliant la France à l’Italie, le tunnel du Mont-Blanc est l’un des plus longs du monde. En 2015, il...

Documentaire Emeutes, clandestins, bidonvilles : Mayotte, la poudrière de l’Afrique Situé entre l’Afrique et Madagascar, Mayotte est un archipel où la vie quotidienne relève plus de l’aventure que d’une...

Documentaire Rescapée ouïghoure : elle raconte les camps chinois Gulbahar Jalilova est Ouïghoure. Elle a passé 15 mois dans des camps chinois. Réfugiée politique en France depuis un...

Documentaire Qui sont les fans de la culture indienne en France ? De plus en plus de Français raffolent des films Bollywood. Certains sont allés jusqu’en Inde pour vivre entre fiction...

Documentaire Petits génies pour championnat du monde de la mémoire Mémoriser 132 dates en 5 minutes, 4140 chiffres en 30 minutes, 28 jeux de cartes en une heure… Voici...

Documentaire Tunisie, l’art du tatouage berbère Il ne reste plus qu’une poignée de tatoueurs dans la ville de Tunis. Parmi eux, une seule femme :...

Documentaire La jeunesse américaine contre les armes à feu ! Avec 12000 homicides par arme à feu, les USA détiennent un triste record !

Documentaire Enfants des déserts – Nanténaïa et Brigitte, enfants de Tsifota Tsifota, située à 75 km au Nord de Tuléar, est au coeur d’un site unique, un lagon long de...

Documentaire Yémen : silence, on bombarde Plongée terrifiante dans un pays en proie à une guerre civile qui oppose les rebelles Houtis (chiites) au gouvernement...

Documentaire Ils luttent contre la chasse aux cerfs Il mène des rondes de nuit pour surveiller des actions de chasse qui ont lieu sur le domaine. Ce...

Documentaire Belles a tout prix – Les nouveaux (des)ordres chinois En Chine, il y a une nouvelle dictature instaurée par la publicité, le marché et la consommation de masse....

Documentaire Sale temps pour la planète – Antilles, la vie après Irma En septembre 2017, Irma, le plus puissant ouragan jamais enregistré aux Antilles, ravage Saint-Martin et Saint-Barthélemy. Les dégâts sont...

Documentaire Militer en fauteuil roulant Ancienne championne d’escalade sportive, Cécile Lecomte milite depuis plus de vingt ans pour la protection de l’environnement. Jadis, elle bloquait...

Documentaire Les soi-disant « experts occidentaux » du Kremlin La Russie se targue d’avoir une poignée d’« experts occidentaux » qui confirment au Kremlin ses propres mensonges. Ces...

Documentaire Lutte contre l’illettrisme : jamais trop tard 2,5 millions de Français ne savent ni lire ni écrire. Au total c’est plus de 7% de la population...