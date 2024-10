Documentaire



Découvrez la folle ascension des millionnaires de Lagos, au Nigeria. En seulement 8 ans, cette métropole est devenue l’une des villes les plus riches d’Afrique avec plus de 10 000 millionnaires, dont beaucoup sont des self-made men ayant bâti leur fortune dans des secteurs comme le pétrole et l’immobilier. Entre luxe ostentatoire, soirées à 10 000 euros et success stories impressionnantes, plongez dans l’univers de ces nouveaux riches, souvent bling-bling, qui dépensent sans compter. Lagos, reflet de la formidable croissance économique du Nigeria, est désormais un moteur pour tout le continent africain.