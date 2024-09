Documentaire

Le film suit une mission de l’OMCT au Brésil, menée en compagnie de la marraine et actrice Noémie Kocher, à la rencontre des défenseurs des droits des populations autochtones, Megaron et Davi Kopenawa Yanomami. Le documentaire illustre les défis et menaces auxquels sont aujourd’hui confrontés les populations autochtones Yanomami et Kayapo et leurs défenseurs face à la construction de la centrale hydroélectrique de Belo Monte et l’exploitation minière illégale. Ce film, réalisé par Daniel Schweizer, s’inscrit dans le cadre du projet de parrainage de l’OMCT « Défendre les défenseurs ».