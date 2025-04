Documentaire

Ce sont trois jeunes Mauritaniens : l’un vit à l’ouest, sur la côte atlantique, dans l’une des zones les plus poissonneuses du monde ; l’autre réside au centre du pays, aux abords de ces massifs exagérément découpés. Et le troisième s’est ancré au sud-est, là où les mélanges ethniques et les échanges culturels sont les plus développés. Un documentaire réalisé par Bernal Orcel