En France on connaît bien les blagues belges… on connaît aussi Tintin et quelques bières réputées, mais que connaît-on d’autre sur les Belges ? On pense savoir qu’ils ont un drôle d’accent et qu’ils disent une fois pour ponctuer toutes leurs phrases… Est-ce vrai ou navigue-t-on à mille lieues de la réalité ? Qu’une seule façon de le savoir : en allant vérifier sur place ! Nous avons enquêté de Bruxelles jusqu’au fond de la Wallonie, dans une famille belge ordinaire pour démêler le vrai de l’exagéré. Pour nous aider à y voir plus clair, plusieurs spécialistes de la « belgitude » : un couple de linguistes érudits, un duo de comédiens déchainés, un expert de la royauté… et notre famille de choc !
Un documentaire de Léa Zilber