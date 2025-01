Documentaire

Dans ce village à la frontière entre l’Ouzbékistan et le Kirghizstan, on enseigne depuis plus de quarante ans, le français dans l’école locale. Le niveau d’enseignement est étonnamment excellent au regard de l’éloignement du village. En 2008, le professeur-fondateur du français à l’école, Islomiddine Azimov, a été décoré de l’ordre des palmes académiques de la République française. Ses anciens élèves Daniar et Shoyir continue son oeuvre. Daniar est une personne énergique, active, qui a les pieds sur terre. Le français est pour lui un moyen d’élargir son territoire. il est agriculteur et champion de lutte traditionnelle. Shoyir lui est boucher de métier, il est entièrement plongé dans le monde du français, féru de philologie, il se nourrit de discussions philosophiques. Mais cela fait longtemps que Shoyir ne considère plus le français comme un outil de communication. Un documentaire de Shurkhrat Karimov, Vie des hauts production