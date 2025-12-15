Documentaire

Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du trafic de cocaïne, directement recrutés chez nous par les cartels sud-américains. Leur nouvelle destination: le Pérou où la drogue se négocie 20% moins cher qu’en Colombie.

Seulement pour ces Français le voyage s’arrête souvent à l’aéroport et ils finissent en prison. Peine minimum : huit ans de détention. À Lima, Alain, Mickaël et Vincent sont détenus à Santa Clarita, l’établissement le plus surpeuplé de la capitale. Trafics, petits boulots, rackets : quelles sont les règles pour survivre dans une prison hors normes où l’argent fait la loi ?

Parmi ces nouveaux passeurs européens, de plus en plus de femmes, souvent enceintes pour passer inaperçues. Lucie, recrutée à Metz pour 5 000 euros, a vu son destin se briser. Pour éviter que les détenues ne sombrent dans la dépression, la prison pour femmes multiplie les activités. Mais les cours de stretching, les concours de beauté et la crèche des enfants suffisent-il à surmonter le choc carcéral ?

Nous avons suivis durant une année ces détenus et leurs familles. Qui sont ces Français qui ont pris le risque de gagner de l’argent grâce à la drogue ? Quel prix payent-ils aujourd’hui ?

Un documentaire de Thierry Gaytan

Patrick Spica Productions