Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Le projet colossal d’un couple sur une île isolée Un couple entreprend un projet colossal sur l’île d’Ouessant, comprenant la construction d’un spa avec piscine, un hôtel de...

Documentaire Massacres en Iran : refuser le silence Fin 2025, l’Iran connaît un mouvement de révolte sans précédent. Partie du bazar de Téhéran, la colère gagne rapidement...

Documentaire Maroc : deux moutons Dans les zones reculées de l’Atlas au Maroc, des femmes s’affranchissent de leurs rôles traditionnels et grâce à leurs...

Documentaire Le Bio, une demande toujours plus forte que les supermarchés n’arrivent plus à suivre La demande de produits bio en France est en constante augmentation, mais seulement 6 % des agriculteurs français sont...

Documentaire Dix jours dans l’Iran qui résiste C’est le carnet de route du journaliste Kajin Azadi qui a pu entrer en Iran début janvier et sortir...

Article La Mer Jaune : d’où vient son nom ? La mer Jaune est une vaste étendue d’eau située entre la Chine et la Corée. Son nom intrigue souvent,...

Documentaire Philippines : ces enfants des bidonvilles en quête d’avenir Vingt ans d’engagement, des milliers de vies transformées. Et une question : l’aide change-t-elle vraiment le destin des enfants...

Documentaire Le chamanisme, une affaire de mode ? Kara-Ool, chamane, dirige d’une main de maître son centre « Totem de l’Ours » et tous ceux qui travaillent avec lui....

Documentaire États-Unis : la horde sauvage Qui n’a pas rêvé un jour de chevaucher un mustang dans ce décor en Technicolor, digne des films de...

Documentaire Pénurie de médecins : le grand casse-tête des mairies En France, de nombreuses communes sont affectées par un manque de médecins. Le phénomène est d’autant plus vrai dans...

Documentaire Burundi, la descente aux enfers d’un aventurier Au Burundi, Patrice Faye, un Français de 58 ans, véritable célébrité locale, a été condamné lundi 25 juillet 2011...

Conférence L’effondrement de notre civilisation Conférence organisée le 05/02/2019 à Sciences Po (Campus de Reims) par l’association étudiante Sciences Po Environnement.

Documentaire Camps de vacances raciste en Afrique du Sud En Afrique du Sud, des jeunes sont formés par des vétérans de l’apartheid à craindre et détester les Noirs....

Documentaire USA : à l’ombre des mirages du Texas La découverte et l’exploitation du pétrole et du gaz de schiste ont transformé l’économie du sud du Texas,...

Documentaire Pierre Palmade, 30 ans de démons Son grave accident de la route sous l’emprise de la drogue avait fait la une des journaux le 10...

Documentaire Les corbeaux blancs – Le cauchemar tchétchène (1/2) Petya et Kyril se sont portés volontaires pour aller en Tchétchénie, poussés par la misère. Katya, l’infirmière, travaillait dans...

Documentaire Le premier pas L’histoire des Québécois et des Autochtones est intimement liée, depuis bientôt cinq siècles. Pourtant, les Québécois ne voient pas...