Une partie du nouvel ordre mondial se dessine dans les conflits géopolitiques qui secouent la Méditerranée orientale, où la Turquie, aux appétits aiguisés, compte tenir une place de premier plan. Avec le concours d’experts, une plongée dans les coulisses de ce jeu diplomatique.

Depuis une dizaine d’années, l’est de la Méditerranée connaît de nombreux bouleversements géopolitiques, d’ordre à modifier les équilibres précaires entre puissances régionales frontalières. Au cœur de ce jeu stratégique, la Turquie, deuxième plus grande armée de l’Otan avec ses 650 000 militaires, a récemment gagné en influence. Elle sortait pourtant d’un isolement sur la scène internationale, en raison des dérives autocratiques de son président, Recep Tayyip Erdogan, et des alliances tissées entre plusieurs de ses rivaux – notamment un accord entre la Grèce, Israël et l’Égypte pour l’exploitation de gisements de gaz récemment découverts dans l’espace maritime chypriote. L’évolution de la situation sécuritaire dans la région, défavorable à Ankara, a poussé dans un premier temps Erdogan à nouer des liens avec la Russie de Vladimir Poutine, via l’inauguration d’un gazoduc commun en 2020. La Turquie s’est également rapprochée de la Libye, pour tenter de briser l’axe gréco-israélo-égypto-chypriote. Mais l’agression russe de 2022 contre Ukraine a changé la donne. Tout en fermant les détroits entre la mer Noire et la Méditerranée à la marine russe, et en assurant la livraison de moteurs de drones à Kiev, la Turquie s’est posée en médiatrice entre les deux belligérants, renforçant par le succès de ses négociations sa stature auprès des puissances mondiales.

En 2020, la Grèce et la Turquie ont frôlé l’affrontement armé sur fond de contentieux relatif au tracé de leurs espaces maritimes et aériens, de course aux hydrocarbures, de nouvelles alliances militaires et politiques, et de pression migratoire engendrée par l’ouverture de la frontière turque. Dans cette zone cruciale pour sa stabilité, quelle est la marge de manœuvre de l’Union européenne ? Jusqu’où l’opportunisme d’Erdogan conduira-t-il la Turquie, favorisée par sa position géographique entre l’Europe, le Caucase et l’Orient ? Entre manœuvres diplomatiques, coups d’éclat militaires, tensions migratoires et enjeux commerciaux, des interlocuteurs de premier plan, conseillers présidentiels, ministres et diplomates, font la lumière sur les déséquilibres à l’œuvre dans cette région hautement stratégique, où se profile une partie du nouvel ordre mondial du XXIe siècle.

La Turquie ou la tentation du pouvoir en Méditerranée

Documentaire de Sophie Nivelle-Cardinale (France, 2020, 52mn)

#documentaire #turquie #erdogan #poutine #méditerranée