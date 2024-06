Documentaire



Alliés militaires dans l’Otan, voisins, Athènes et Ankara n’entretiennent pas moins une relation tendue, chargée de vieux contentieux et régulièrement ponctuée de frictions. Mû par une volonté d’expansionnisme, Recep Tayyip Erdogan tente d’étendre l’influence turque en envoyant une mission d’exploration pour trouver de nouveaux gisements gaziers. L’incursion d’un navire de recherches sismiques turc dans les eaux territoriales grecques provoque, depuis la mi-août, de très vives tensions diplomatiques entre Athènes et Ankara. Cette région de la Méditerranée orientale où se mêlent les eaux territoriales grecques, turques, chypriotes, libanaises, égyptiennes, israéliennes ou encore syriennes, est l’objet depuis quelques années d’une véritable ruée vers les hydrocarbures. Ces ressources, qui pourraient forger de nouvelles puissances énergétiques, aiguisent les appétits. Après une visite du secrétaire d’État américain Mike Pompeo au président chypriote Nicos Anastasiades, le 13 septembre dernier, la mission d’exploration a été suspendue et la Turquie a accepté de renouer avec les pourparlers diplomatiques… Documentaire disponible jusqu’au 05/10/2050.