La cathédrale est pour eux davantage qu’un monument historique : un être cher. « Envoyé spécial » a suivi Olivier de Chalus, responsable des guides bénévoles, Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale, Anne Hidalgo, maire de Paris, et ces Parisiens anonymes qui ont vécu l’incendie comme une blessure. Olivier de Chalus, responsable des guides bénévoles, a vu les premières flammes et il n’en a pas dormi de la nuit. Il connaît l’ampleur et le détail des inestimables pertes. Patrick Chauvet, recteur-archiprêtre de la cathédrale, infatigable conteur de son histoire, a accompagné Anne Hidalgo, la maire de Paris, pour rassembler les trésors sauvegardés et constater les dégâts. Sans compter ces Parisiens anonymes qui ont vécu ce spectaculaire incendie comme une blessure. La cathédrale est pour eux davantage qu’un monument historique : un être cher… Un documentaire de Pierre Monégier, Laura Aguirre de Carcer, Virginie Vilar, Romain Boutilly, Kristian Autain, Nicolas Lemarignier et Yvan Martinet