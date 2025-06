Documentaire

C’est le pays le plus connecté au monde. Caméras de surveillance, objets connectés, tout est filmé en permanence, ce qui entraine de nombreuses dérives. Certains citoyens sont devenus de véritables justiciers d’internet, on les appelle les Netizens. Ils font le travail des journalistes, de la justice et de la police. Ils veulent fonder une nouvelle société plus transparente, ce sont les nouveaux chiens de garde de la démocratie coréenne.

Un documentaire de David Muntaner, ye-rinne park