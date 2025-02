Documentaire

Pour assurer l’accueil et la sécurité des quelques 30 000 visiteurs quotidiens, 200 bénévoles s’activent en coulisses. Une main d’œuvre gratuite bénie pour Monseigneur Jacquin, qui peine à payer ses 50 salariés, et ses vertigineuses notes d’électricité. L’homme d’église doit redoubler d’imagination pour remplir les caisses de son business. Mais heureusement pour ses finances, les murs de la cathédrale sont pris en charge par l’état. Un architecte des Monuments Historiques a l’immense responsabilité de traquer les petites fuites et autres fissures inquiétantes. Pour ce faire, il pénètre dans les coins les plus reculés de la charpente, des coursives perchées à une centaine de mètres du sol, jusqu’à l’intérieur du célèbre Bourdon. Un documentaire d’Amélie Grout. Productions Tony Comiti.