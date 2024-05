Documentaire



Nous suivons Sonia Rolland à Kigali, capitale du Rwanda. La première miss France d’origine africaine vient retrouver sa terre natale. Sonia vient régulièrement ici pour voir l’avancement des travaux entrepris par son association, Maïsha Africa, quelle a fondée. Depuis ses débuts, il y a plus de 10 ans, l’association vient en aide aux orphelins du génocide Rwandais afin de donner un avenir convenable à ces victimes silencieuses d’un massacre qui a marqué la jeunesse de Sonia. En nous invitant à la suivre lors de son voyage, elle nous fait découvrir son pays et son combat. Très fière de ses origines, elle est plus que jamais déterminée à changer les choses.

Réalisatrice : Olivia Barlier

© INTERSCOOP – 2014

