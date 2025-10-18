Documentaire

Aux portes du chaos, Kiev organise sa résistance. Dix jours après le début de l’offensive russe, le courage de ses habitants et le désespoir des familles. À la gare centrale, c’est l’exode. Au milieu de la cohue, Juliana attend que les informations sur son train s’affichent. Elle fuit la ville avec sa fille Margarita. Elle veut rejoindre l’Ouest du pays. Une région encore relativement épargnée par la guerre. Embarquant dans des wagons comparables à des canoës de sauvetage d’un bateau en plein naufrage, Juliana a réussi à monter dans le train in extremis.

En tout, 1,3 million d’Ukrainiens ont quitté leur foyer depuis le début du conflit. Autour de Kiev, l’étau se resserre. À l’Est de la capitale, Kharkiv croule sous les bombes. Au Sud, la plus grande centrale nucléaire d’Europe est attaquée par les Russes. Un convoi de chars long de soixante kilomètres se rapproche de Kiev, qui pourrait se retrouver assiégée.