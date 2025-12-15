Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises parlent de 500 000 anglais installés en France ! Depuis 2002, des compagnies aériennes low cost assurent la liaison entre l’Angleterre et Limoges. Une association, ‘Welcome in limousin’, accueille même les nouveaux arrivants à l’aéroport afin de les guider dans leurs premières démarches.

Un documentaire de Florent Quet