Documentaire Calcutta : les oubliés du miracle indien D’un côté, 800 gratte-ciel ultramodernes, de l’autre, 3 500 bidonvilles où des millions d’habitants survivent avec un salaire de...

Documentaire L’enfer des prisons péruviennes Ils sont jeunes et rêvent d’argent facile : de plus en plus de Français tombent dans le piège du...

Documentaire Des fermiers dans la ville Ils réfléchissent à l’alimentation du futur. Steven Beckers et Marc Oshima ont un projet fou : l’agriculture à grande...

Conférence Pensée critique et vision du monde Une conception de la vie intellectuelle domine aujourd’hui l’espace public, renforcée par l’effet des réseaux sociaux, celle d’un combat...

Documentaire Ils dépensent leurs fortunes pour sauver la planète Déforestation, réchauffement climatique… Sensibles à ces alertes, de nouveaux bienfaiteurs ont fait leur apparition : les « éco-barons ». Ils ont...

Documentaire Brésil : les recettes du miracle économique Dans le cadre du documentaire « Brésil : les recettes du miracle » Hervé Chabalier, va donc à la...

Documentaire Alain Krivine, sur les pas d’un militant Des événements de Saint-Bernard (occupation d’une église par des sans-papiers) jusqu’au congrès de la Ligue communiste révolutionnaire, parti politique...

Documentaire Fille au pair dans un château Venue d’Allemagne, Karina va être jeune fille au pair dans une famille d’aristocrates pendant trois mois pour s’occuper des...

Documentaire Ils cherchent de l’or pour survivre En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !

Documentaire De Cuba aux Etats-Unis, l’impossible traversée Ces Cubains prennent tous les risques pour atteindre les Etats-Unis au péril de leur vie. Pour eux, c’est le...

Documentaire Photographe de guerre : la presse n’a plus de limites Gamme, un nom mythique dans la photo de presse. Les plus grandes sont passées par cette agence. Du photographe...

Documentaire Repas clandestins et petites tricheries Un repas fastueux, sans masques, entre convives influents et fortunés plonge depuis le début de la semaine le collectionneur...

Documentaire La dure vie des glaneurs de déchets en Turquie Pour assurer leur subsistance dans les grandes villes de Turquie, les glaneurs de déchets collectent des bouteilles en plastique,...

Documentaire Egypte : quand les femmes font de la résistance Pour une femme, tout peut arriver dans les rues du Caire. Surtout depuis la désorganisation de la police… Mais...

Documentaire Marion Bartoli, au service des autres – Association ELA En France, chaque semaine, 3 à 6 enfants naissent atteint de leucodystrophies, des maladies génétiques graves qui attaquent le...

Documentaire Système D pour survivre en Albanie Une nouvelle fois Sebastian Perez Pezzani est parti à la découverte de ceux qui par leur intelligence et leur...

Documentaire Encerclés par l’état islamique Irak, décembre 2014. Les forces de l’État islamique ont totalement encerclé les montagnes du Sinjar, à l’ouest de Mossoul....