Chaque printemps, dans la région du lac HOVSGOL situé au nord de la Mongolie, MINJBAYAR et sa famille, les derniers des nomades DARKHAD, entament une transhumance périlleuse sur une rivière gelée.
Réalisateur : Philippe Lafaix
Ils sont décidément très débrouillards, ces Cubains.
En Mongolie, la chasse aux trésors est ouverte !
En Australie, c’est avec l’accalmie que l’on mesure l’ampleur des dégâts. Les incendies ont tout balayé sur leur passage....
Hugo Van Hoffel nous emmène à Tchernobyl à 110kms de Kiev, la capitale ukrainienne, dans ce qui ressemble, il...
Chaque année, les rescapés de la tragédie qui avait bouleversé l’Europe en 2013 se retrouvent à Lampedusa. Près de...
Avec moins de 8 % de chômeurs, le modèle anglais intrigue une Europe en pleine crise économique. Son mot...
Chercheur et écrivain, spécialiste des sciences de l’éducation et de la pédagogie, Philippe Meirieu a été l’inspirateur de réformes...
Depuis plus d’un an, la réflexion du gouvernement français en faveur d’une école inclusive se poursuit à travers la...
Gervais vit un cauchemar depuis 7 mois. Son ex-femme est partie avec leur fille Clémence sans laisser de traces....
Lioubov Morekhodova vit toute seule dans une ferme isolée sur le lac Baïkal. Si elle a besoin d’aller quelque...
La Sierra Leone est un pays africain qui est considéré comme le pays le plus pauvre et dangereux du...
Depuis près d’un an, il tient tête à Vladimir Poutine. Volodymyr Zelensky, 45 ans, a surpris le monde entier...
Du rose pour les filles, du bleu pour les garçons. Depuis toujours, ces codes couleur ont classifié les consommateurs....
Il y a un an, Ankara et l’UE signaient un accord qui prévoyait de renvoyer en Turquie tout nouveau...
C’est l’histoire d’une descente aux enfers, après un dépôt de plainte. L’histoire que vivent la plupart de celles qui...
En Cisjordanie, Farkha n’est pas un village palestinien comme les autres. Ses habitants pratiquent l’agriculture biologique, défendent des idéaux...
Chose promise, chose décrétée. Comme prévu, tout juste revenu dans le bureau ovale, Donald Trump a débuté son deuxième mandat,...
De l’île d’Ouessant aux remparts de Saint-Malo, Fanny Agostini rencontre ceux qui vivent chaque hiver au rythme des tempêtes....
L’idée d’égalité est aujourd’hui en panne dans notre société. Comment la reformuler pour lui donner un nouvel élan ?...
Mai 2017. Le groupe Etat islamique qui perd du terrain en Irak et en Syrie cherche à s’implanter en...
