Sidération, peur et espoir, les Iraniens ont vécu les premiers jours de guerre partagés entre des sentiments contradictoires. Manifestations spontanées de joie d’une grande partie des Iraniens dès les premiers bombardements Américano-israéliens, mais aussi énormes rassemblements pro régime plus ou moins spontanés ceux-là…

Depuis plusieurs semaines les Iraniens s’attendaient à une guerre. La plupart avec l’espoir qu’elle entrainerait un changement de régime. Dès les premiers bombardements, des cris de joie ont retenti un peu partout dans le pays, quelques pas de danse ont même été improvisés dans les grandes villes. Mais impossible pour l’heure d’aller au-delà. La police et les milices du régime tiennent encore le pays et manifester dans les rues est trop dangereux, qui plus est, sous les bombes. Le régime lui orchestre sa propagande en organisant de grands rassemblements à la mémoire du guide Khamenei. Nos équipes ont filmé ces premiers jours de guerre à Téhéran, mais aussi de l’autre côté de la frontière, dans le Kurdistan irakien, où des milliers d’Iraniens attendent de pouvoir rentrer au pays pour participer d’une façon ou d’une autre à la fin du régime des mollahs.

