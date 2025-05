Documentaire

À 3 semaines de la présidentielle américaine, Nathalie Gros s’est rendue à Chicago, première escale de notre série L’AMERIQUE BIEN PROFONDE pour faire un bilan des années OBAMA. La ville d’adoption de Barack OBAMA affiche des statistiques qui font froid dans le dos, 60% de taux de chômage dans certains quartiers et la violence explose. Ces 9 derniers mois, Chicago enregistre plus de crimes que New-York et Los Angeles réunis, du jamais vu depuis 20 ans. On dirait que le premier président noir des Etats-Unis a moins fait pour apaiser les tensions que ses prédécesseurs, Bill CLINTON en tête.