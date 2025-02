Documentaire

Selon l’UNICEF, un enfant est tué ou blessé toutes les dix minutes à Gaza. Près de 15 000 d’entre eux ont péri depuis le début de la guerre en octobre 2023. Et des dizaines de milliers ont été blessés, souvent gravement, les privant à vie d’un bras ou d’une jambe. Beaucoup se retrouvent orphelins et sont contraints de travailler ou de mendier.

Nos reporters gazaouis qui, eux-mêmes, se battent chaque jour pour leur survie et celle de leur famille, ont suivi le quotidien de trois enfants à Deir Al-Balah, dans le centre de Gaza. Mohammed, neuf ans, survivant d’une attaque aérienne et Jana, 15 ans, elle aussi survivante d’une attaque israélienne. Jana est handicapée à vie, elle a perdu sa main. Hisham, 10 ans, est orphelin. Il a perdu son père et est contraint de travailler pour aider sa mère à nourrir la fratrie de six enfants.

A Gaza, pratiquement toutes les écoles ont été détruites ou endommagées. Celles encore debout servent d’abri pour les déplacés. Plusieurs centaines de professeurs et instituteurs ont été tués. Et près de 650 000 enfants sont privés d’éducation. A l’image des trois enfants filmés par nos reporters, tous les enfants de Gaza portent en eux les blessures visibles et invisibles de la guerre.

