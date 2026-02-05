Depuis juin 2016, le président philippin mène une guerre contre les dealers de shabu. Plongez dans un des pays les plus dangereux au monde.
Un documentaire de Chloe Remond
Notre enquête approfondie nous a permis de découvrir la triste réalité de Skid Row, en Californie, où de nombreux...
Pendant longtemps, la mémoire du génocide rwandais de 1994 a constitué en France une référence morale indiscutable, au point...
En Haïti, le tremblement de terre et son fiasco humanitaire sont dans toutes les mémoires, alors qu’un nouvel ouragan...
La Corne de l’Afrique s’est imposée ces dernières années comme l’un des foyers les plus instables et dangereux du...
A treize ans, Louis et Picasso vivent dans les rues d’Armenia en Colombie. Ils ne sont pas mendiants, mais...
La question des ressources est centrale pour les peuples nomades et guide leurs déplacements. Leur rapport à leur environnement...
Au Venezuela, les réseaux criminels prospèrent autour d’un commerce inattendu : non pas la drogue, mais le carburant. Terre...
Victor a un CDI, il gagne 2500€ net/mois, et pourtant cela fait un mois qu’il recherche un appartement. Il...
Plongée au cœur de l’exode tigréen, nous suivons Yared et Saba, jeunes mariés ayant fui le Tigré pour traverser...
Mars 2006, place des Invalides, lors des manifs anti-CPE, un nouveau visage de la violence : des groupes qui...
Dans certains quartiers sensibles, on recense 4 fois plus d’atteintes contre des homosexuels qu’ailleurs. Vous allez voir comment beaucoup...
Mustang, ancien royaume caché au coeur de l’Himalaya, est longtemps fermé au reste du monde. En mars 2007, une...
La chaleur est insupportable dans cette mine d’émeraude
Vadum Minsyouk et Youri Andreyev ont fui le conflit qui a éclaté en 2014 dans l’est de l’Ukraine. En...
Après deux ans et demi d’enquête, Jean-Robert Viallet nous fait pénétrer dans un monde où les caméras ne sont...
Être une terre d’accueil n’est pas aussi simple qu’on voudrait le croire
Sur la frontière du Cameroun et du Nigeria, ce village vit constamment sous la menace de Boko Haram, l’organisation...
Apte ? Ou pas apte à élever ses enfants ? Dans la petite ville de Cromer, en Angleterre, Nick...
L’Etat du Chihuahua, au Mexique, abrite les Tarahumaras, fervents défenseurs des principes édictés par la nature, qu’ils désignent en...
Des décharges illégales à ciel ouvert empoisonnent la vie des riverains en France. Face à cette menace, ces habitants...
