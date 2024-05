Documentaire

Le 22 janvier 2024, quelques mois avant l’échéance électorale, le Premier ministre indien, Narendra Modi, a inauguré un immense temple hindou, le Ram Mandir, dédié à Shri Rama, divinité principale de l’hindouisme. Un temple érigé sur les ruines d’une mosquée détruite par les extrémistes hindous en 92.

Jamais un Premier ministre indien ne s’était ainsi mis en scène à des fins politiques et religieuses. Cet imposant temple controversé, bâti dans la ville d’Ayodhya, située dans l’Etat de l’Uttar Pradesh, dans le nord du pays, était le rêve des extrémistes hindous depuis près d’un siècle. C’est aussi le dernier chapitre d’un conflit religieux entre musulmans et hindous.

Pendant des décennies, les nationalistes hindous ont réclamé la construction d’un temple, en lieu et place de la mosquée de Babri datant du 16e siècle, affirmant que celle-ci avait été érigée sur les ruines d’une ancienne structure hindoue.

Le 6 décembre 1992, 150 000 hindouistes ont pris les armes, encouragés par le BJP – l’actuel parti politique de Narendra Modi -, ainsi que par plusieurs organisations fondamentalistes au nom d’une idéologie suprémaciste, « l’hindutva », partisane d’une Inde faite par et pour la majorité hindoue, au détriment des minorités religieuses.

La destruction de la mosquée a embrasé le pays, faisant 2 000 morts en quelques semaines. Pendant 30 ans, l’épisode d’Ayodhya, tache indélébile dans l’histoire récente de l’Inde, va hanter le pays et s’inviter régulièrement dans le débat public. Pendant 30 ans, les militants hindouistes vont mener une bataille judiciaire pour reprendre le terrain et construire un nouveau temple, contre la minorité musulmane. En 2019, la Cour suprême leur donne raison, permettant au Premier ministre de lancer le projet le plus important de sa carrière politique, au service de sa campagne de réélection.

