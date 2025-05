Documentaire

Vis ma vie de réfugié ! En Norvège, on n’a pas attendu la plus grave crise migratoire depuis la seconde guerre mondiale pour sensibiliser ces concitoyens aux conditions de vie des migrants. La faim, le froid, la peur : depuis 2004. 70.000 enfants et adolescents ont été envoyés dans de faux camps de réfugiés pour effleurer l’enfer auquel sont confrontés des millions de gens. Un jeu de rôle destiné à éveiller les consciences. Mais même au pays du prix Nobel de la Paix et de la défense des droits de l’homme, cette initiative dérange.