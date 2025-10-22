Plongez au cœur de la Chine cachée, entre Yiwu, le plus grand marché du monde, et Pékin, capitale ultra-sécuritaire. Des commerçants français négociant jouets et scooters aux usines de contrefaçon, des ouvriers exploités aux fortunes fulgurantes, découvrez l’envers du décor du « Made in China ».
Entre business XXL, copies illégales, rêves de richesse, vie d’usine, police omniprésente, écoles de kung-fu militarisées et élevages de serpents pour la médecine traditionnelle, ce documentaire dévoile un visage méconnu d’un pays fascinant et déroutant.