Documentaire

Des milliers d’enfants ukrainiens vivant dans les régions occupées ont été déportés en Russie. Ce « sauvetage » revendiqué par le Kremlin vise en fait à effacer de leur mémoire toute trace d’identité ukrainienne. « Tracks East » rencontre une génération en lutte pour son avenir.

Depuis 2022, la Russie a “sauvé” plusieurs milliers d’enfants ukrainiens des régions occupées. Cette rhétorique cache en fait de graves actes de déportation perpétrés à des fins de rééducation par le Kremlin qui souhaite en faire de “bons petits Russes”. Pour laver ces jeunes cerveaux, Moscou mise sur l’effacement systématique de leur langue et identité ukrainiennes.

Jerry Heil se bat pour que cette négation culturelle soit reconnue. Son arme : la chanson « All Eyes on Kids », qu’elle interprète avec des enfants ukrainiens. Elle dialogue aussi avec Bohdan Yermokhin, l’un des premiers jeunes déportés. Originaire de Marioupol, cet orphelin de 18 ans a été placé dans un foyer près de Moscou avant de rejoindre une famille d’accueil. Lorsqu’il a voulu retourner dans son pays, sa convocation pour le service militaire a douché tous ses espoirs : un retour en Ukraine ne pourrait se faire qu’en tant que soldat russe. Le voilà de retour à Kiev pour une formation qui va faire de lui un officier de l’armée ukrainienne. Dans les territoires occupés, les contrôles constants, la violence et la russification forcée affectent d’autres enfants. C’est le cas d’Anna, qui a néanmoins réussi à suivre secrètement les cours en ligne d’une école ukrainienne. Même loin du front, la guerre ébranle le quotidien. Dennyk, 15 ans, habite dans l’ouest de l’Ukraine au milieu des champs et des chevaux. Malgré cette quiétude apparente, il est en permanence sur le qui-vive. Ses vidéos Instagram évoquent pour nombre de ses compatriotes la vie autrefois paisible en Ukraine : des souvenirs de jardinage, de récoltes de légumes et de familles unies.

Quel regard porte sur l’avenir une génération qui grandit avec la guerre en toile de fond ? Dans « Tracks East », des jeunes confient leurs traumatismes et leurs aspirations à un nouveau départ.

Magazine (Allemagne, 2025, 30mn)

Disponible jusqu’au 03/09/2029