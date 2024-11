Documentaire

Aux États-Unis, un adulte sur six souffre de toxicomanie ou d’alcoolisme, des addictions qui conduisent souvent les malades à se renfermer sur eux-mêmes, y compris dans les périodes de sobriété. Dans ce camp en forêt, ces anciens addicts rompent l’isolement et font face à leurs démons, ensemble, pour ne plus jamais rechuter. Nos reporters Léo Hamelin et Eleonore Finkelstein sont allées à leur rencontre pour découvrir leurs histoires, et leurs espoirs.

