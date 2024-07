Documentaire



Il semblait impossible de pénétrer l’univers des marchands d’armes. Leur commerce a beau être légal, générer des centaines de milliers d’emplois en France et dans le monde, il reste tabou.

L’un des leaders mondial de la mitrailleuse et du fusil d’assaut, la société belge F.N Herstal, a exceptionnellement accepté que nous suivions le quotidien de ses employés, depuis les lignes d’assemblage de la région Liégeoise jusqu’aux grandes foires internationales de l’armement au Moyen-Orient.

Quels sont les secrets de cette profession si particulière ? Peut-on vendre des armes légères, des missiles ou des chars à n’importe quel pays ? Au cours de ce tournage, nous avons découvert qu’entre la morale et le portefeuille, le choix n’était pas toujours simple…

Les grands industriels de l’armement ont l’interdiction formelle de vendre leurs armes aux États voyous frappés d’embargo par les Nations Unies. Une aubaine pour le marché noir et les trafiquants. Nous avons enquêté et retrouvé la trace du plus célèbre d’entre eux : Viktor Bout, dans sa prison en Thaïlande. Longtemps insaisissable, ce russe de 42 ans a inspiré le film de fiction Lord of war.

Réalisateur : Stéphane Malterre