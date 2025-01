Documentaire

Rhinoplastie, lifting ou encore appareil dentaire, la chirurgie esthétique vétérinaire est de plus en plus pointue et de plus en plus fréquente. Si en France la majorité de ces opérations est réalisée pour le bien être de l’animal, à l’étranger les interventions d’ordre purement esthétique sont nombreuses et représentent un marché de plusieurs millions de dollars. Liposuccion ou injection d’un genre de botox dans les oreilles ou la queue, la chirurgie esthétique outre atlantique (brésil et Etats Unis) sur nos compagnons n’a parfois plus de limites. Nous sommes allées à la rencontre de deux vétérinaires pour mieux comprendre ce phénomène.Réalisateur : Agathe Parant