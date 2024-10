Documentaire



Dans la savane africaine, les nouveau-nés sont vulnérables face aux nombreux dangers. Qu’ils grandissent en groupe ou avec une mère solitaire, ils doivent apprendre les règles de la survie.

Après des semaines de sécheresse, les premières pluies revitalisent la terre, offrant un environnement propice aux naissances.

Un éléphanteau de 100 kg apprend à marcher dès sa naissance, mais reste fragile et nécessite une protection constante.

Les lionceaux et guépardeaux, plus légers et aveugles à la naissance, doivent se cacher pour éviter les prédateurs. Leurs mères, stressées, protègent leurs petits par tous les moyens, notamment face aux hyènes.