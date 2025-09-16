Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au monde. Il est aujourd’hui menacé d’extinction. Envoyé spécial a enquêté en Afrique et en Asie.
Accusé à tort d’être à l’origine de la transmission du Covid-19, le pangolin est l’animal le plus braconné au monde. Il est aujourd’hui menacé d’extinction. Envoyé spécial a enquêté en Afrique et en Asie.
Cet équidé évolue dans un milieu surprenant par rapport aux autres races de chevaux. Il s’est adapté pour vivre...
La raie manta, souvent surnommée la géante des mers, demeure l’une des merveilles les plus emblématiques du monde marin....
Avec ses dents aiguisées et ses griffes faites pour creuser, le chien de prairie peut occasionner de sérieuses blessures.
Dépassant parfois 8 mètres de long et pesant plus de 5 tonnes, ces reptiles marins terrorisaient toutes les mers...
Il suffit parfois d’une rencontre pour tomber amoureux. Une rencontre avec un poulpe pour tomber amoureux de la mer....
Le développement de la musculature est un élément à part entière de l’entraînement du cheval via des séances dédiées....
Cette femelle a eu des jours heureux quand le niveau de l’eau a baissé, mais l’évaporation de l’étang dans...
Voyager en voiture avec un chat peut être une expérience intimidante, tant pour l’animal que pour le propriétaire. Cependant,...
Le phénomène du vêtement pour chien se démocratise. Fini le caniche emmitouflé dans son petit manteau à carreau, la...
Au Kenya, il existe une vraie volonté de protéger la faune. Les animaux s’accommodent d’une présence humaine toujours plus...
Face aux prédateurs, l’union fait la force pour le poissons qui s’organisent en banc, offrant un magnifique spectacle sous-marin.
Leurs couleurs varient selon les espèces, le nombre de celles-ci tournant autour de 220. Leur taille varie de 6...
L’Europe reste certainement le dernier endroit de la planète où l’on s’attend à trouver de grands félins. Et pour...
De très belles images de martin-pêcheur au sommet de son art.
\r\nToujours à la recherche des animaux les plus vénimeux d’Australie, les chasseurs apprennent que les piqûres du cubozoaire ou...
Après avoir triomphé des prétendants, encore faut-il que le vainqueur parvienne à séduire sa future partenaire.
Les Fleurs de Bach, développées dans les années 1930 par le Dr. Edward Bach, sont également utilisées pour les...
La belette d’Europe (Mustela nivalis), bien que de petite taille, incarne un prédateur agile et redoutable au sein des...
C’est dans la région d’Antsiranana, à Madagascar, que Bémou Parfait, collecteur de reptiles et d’amphibiens pour des exportateurs, participe,...
Marc Ancrenaz est un vétérinaire français, spécialiste des singes. En 1996, pour la quatrième fois, il se rend bénévolement...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les-docus.com - Plan du site