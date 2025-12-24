La vie des animaux dans les fermes d’autrefois. Documentaire idéal pour faire découvrir aux enfants les animaux des fermes...
Ce couple a une passion commune originale !
L’Antarctique n’a pas toujours été le continent blanc et inhospitalier que l’on connaît. Au temps des dinosaures, la région,...
Les animaux ont-ils le sens de la justice ?
Nous sommes toujours plus nombreux, en Suisse, à confier la dépouille de notre animal de compagnie à un crematorium...
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Et pendant ce temps-là, les termites construisent des trucs énormes et travaillent pour tout le monde.
Abonnez-vous ▶ http://bit.ly/ZappingSauvage Elle est aussi appelée roussette géante.
Si l’histoire de la domestication du chien est souvent connue, celle du chat est longtemps restée un mystère. Pourtant,...
Une équipe de scientifiques, aventuriers et cinéastes part pour une expédition de neuf mois en Nouvelle-Guinée. Leur but: répertorier...
Aux quatre coins du monde, des chercheurs mobilisent des technologies de pointe pour recréer des espèces disparues ou promises...
D’ordinaire, seul un mâle dominant dirige un clan. Ces deux frères ont fait une coalition et chaque membre du...
Autrefois hobby des classes populaires, la colombophilie est aujourd’hui un vrai business de millionnaires. Frederik Leliaert est employé dans...
Dans les vastes étendues sauvages de l’Afrique, une danse constante de prédateurs et de proies se déroule, chaque espèce...
Le coq chante le matin avant tout parce qu’il suit un rythme biologique profondément ancré en lui. Même sans...
Trouver à manger s’avère parfois difficile en plein hiver.
Après la disparition des dinosaures, la Terre a continué d’héberger des animaux géants étonnants pendant près de 60 millions...
Les chats ont toujours fasciné l’humanité par leur agilité et leur incroyable capacité à retomber sur leurs pattes. Pourtant,...
Nos liens aux insectes sont pluriels. Parfois ils nous effraient. Ils sont souvent méconnus, même s’ils sont partie intégrante...
Pour les éleveurs de rennes de Laponie, le glouton, un mammifère carnivore, représente une menace majeure : les cervidés...
Le marlin est souvent considéré comme l’un des prédateurs les plus impressionnants des océans. Avec son allure élancée et sa...
