De François Ier à Napoléon, rois et empereur ont marqué de leur empreinte la ville de Fontainebleau. Le premier témoignage de ces grandes heures de l’Histoire de France, c’est son château, l’un des plus beaux et des plus imposants de l’Hexagone.

Vaux-le-Vicomte, construit au temps de Louis XIV, brille autant pour son architecture que pour ses jardins signés Le Nôtre. Classée au patrimoine mondial de l’Humanité par l’Unesco, la cité de Provins a conservé les vestiges de sa gloire d’antan. Les remparts médiévaux protègent toujours les vieilles bâtisses. Mais la Seine-et-Marne est parsemée de ravissants villages, comme Barbizon ou Moret-sur-Loing, des bourgades dont de grands artistes sont tombés amoureux, à l’instar d’Alfred Sisley, Corot ou Millet.

