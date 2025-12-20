Documentaire

En 2007, les 7 Merveilles du Monde Moderne ont été élues : le Colisée à Rome, la Grande Muraille de Chine, le Christ à Rio, le Taj Mahal en Inde, le Machu Picchu au Pérou, Chichen Itza au Mexique et Petra en Jordanie. Nous vous proposons de découvrir d’autres merveilles à travers 2 saisons de 26 documentaires de 52 minutes, chacune proposant 7 merveilles en 7 minutes.

Dans cet épisode, vous découvrirez :

00:00 Sept merveilles du monde moderne

00:35 Arches National Park, Utah, USA

07:12 Couvent Novodievitchi, Moscou, Russie

15:09 Hemingway et La Havane, Cuba

22:40 Plages de Copacabana et Ipanema, Brésil

30:13 Château d’Azay-Le-Rideau, Vallée de la Loire, France

36:53 Uxmal , Yucatan, Mexique

44:50 Palais des Papes, Avignon, France



Un documentaire de Jacques VICHET