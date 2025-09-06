Documentaire

Le château de Suze-la-Rousse est un magnifique château situé dans la commune de Suze-la-Rousse, dans le département de la Drôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes, en France. Il est classé au titre des monuments historiques depuis 1964.

Le château a été construit au XIIe siècle en tant que forteresse médiévale pour assurer la défense de la région. Au fil des siècles, il a été transformé et agrandi, intégrant divers styles architecturaux tels que la Renaissance et le style classique. L’une de ses caractéristiques les plus remarquables est sa cour intérieure de style Renaissance, ornée de magnifiques fresques et sculptures.

Aujourd’hui, le château de Suze-la-Rousse abrite l’Université du Vin, un établissement d’enseignement supérieur spécialisé dans les domaines de la viticulture, de l’œnologie et du commerce du vin.