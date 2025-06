Documentaire

Au pied de ses plateaux rocheux et au coeur de ses plaines désertiques, l’Iran conserve les traces d’un passé impérial, celui des Perses. Fondé au VIe siècle avant Jésus-Christ, cet empire s’étendait de l’Inde à la Méditerranée. Les Perses ont légué au pays des vestiges innombrables. Le musée de Téhéran abrite une importante collection de vases, de bas-reliefs et de stèles. Le site de Persepolis, situé dans la région de Chiraz, au sud-ouest de l’Iran, compte parmi les ruines archéologiques les plus impressionnantes, les plus vastes et les plus intéressantes. La ville fut fondée par Darius 1er, souverain de l’empire perse achéménide.