Au sud du sillon Sambre-Meuse s’étend la région de haute Belgique, dont les terres s’élèvent de 200 à 700 m d’altitude. La population y est moins dense que dans le reste du pays ; les paysages y sont aussi plus accidentés et romantiques – rivières serpentant entre les collines, torrents, forêts et massifs tourbeux. Nous partons à la rencontre de certains de ses habitants qui vivent au rythme de la nature : un passionné de vol à voile qui nous fait découvrir les Ardennes belges depuis le ciel, le propriétaire d’un élevage d’autruches, un conteur ou encore une religieuse vivant en ermite, non loin des vignobles de l’extrême sud de la Belgique.