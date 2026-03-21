Documentaire

Charlotte vous emmène à Troyes dans l’Aube, avec un programme riche entre découvertes et rencontres. Charlotte commence sa journée à Troyes en assistant aux dernières heures du montage d’Arkéaube qui sera l’expo phare cette année à l’Hôtel-Dieu-le-Comte. Charlotte sera en compagnie de Nicolas et de Bastien pour nous en parler.

Poursuivons l’émission par un coup de cœur Samuel, un forgeron qui nous invite dans son atelier à Brienne-le-Château pour nous parler de son métier.

Mais nous ne pouvons pas venir à Troyes sans vous faire découvrir ses petites rues et ses maisons à pan de bois, mais aussi sans passer par la ruelle des chats où Charlotte à rendez-vous avec le chef Didier Defontaine, du restaurant la Mignardise, qui va nous préparer une recette de saison.