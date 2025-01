Documentaire

Les traditions maritimes ne sont pas des connaissances figées. Au contraire, elles se sont enrichies de multiples apports au fil des siècles. Les traditions maritimes se sont adaptées au progrès technique, au nouvel environnement économique et à l’évolution des sociétés. Aujourd’hui, l’expression de l’attachement à la culture maritime résulte davantage d’activités ludiques et de loisirs ou de la volonté de se réapproprier la culture que d’activités de pêche traditionnelles… À travers cet attachement et le récit de la grande épopée maritime caribéenne, VOYAGES CARAIBES propose une approche originale de la Culture des îles des Antilles, d’Haïti et du Panama et un voyage dans le temps, à l’époque du peuplement de ces régions.Réalisateur : Alain RASTOUIN