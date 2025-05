Documentaire

Le Pays Basque, un petit coin de paradis… mais à quel prix ? De Biarritz à Hendaye, la Côte Basque est devenue l’une des destinations touristiques les plus prisées de France. Entre tradition, authenticité et paysages à couper le souffle, la région séduit chaque année des millions de vacanciers. Mais ce succès fait-il le bonheur des habitants locaux ? Entre flambée des prix de l’immobilier, investissements massifs et changement de la vie quotidienne, ce reportage explore les dessous d’une région devenue le nouvel eldorado des touristes et investisseurs.

Découvrez comment les Basques vivent ce tourisme en pleine expansion : dans les hôtels de luxe, sur la plage de Biarritz, ou encore à Bidart où les maisons anciennes se transforment en hôtels modernes. Que pensent-ils de l’invasion immobilière, des prix qui montent en flèche et des tensions sociales créées par ce tourisme de luxe ? Un reportage essentiel sur l’évolution d’un territoire face à la montée des enjeux économiques.