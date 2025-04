Documentaire

Le peuple Evenk fait partie de ceux que l’on nomme les « petits peuples de Sibérie ». Nomades, de croyance chamanique, les Evenks étaient traditionnellement éleveurs de rennes et chasseurs. Leur mode de vie et leur identité culturelle ont été bouleversés par les années de socialisme, et à présent par le chaos de la nouvelle Russie. Les territoires dans lesquels ils se sont fixés, riches en matières premières, font aujourd’hui l’objet d’une spéculation qui les frappe de plein fouet. Ce film tourné en Bouriatie suit dans leur vie quotidienne plusieurs personnages représentatifs de cette réalité. Un vieil homme porté par ses souvenirs, un jeune pêcheur et son frère, un vieux chaman, une fratrie d’éleveurs de rennes reclus volontaires dans la taïga, composent un tableau qui interpelle le citoyen de notre planète. Documentaire réalisé par Petr Vaclav.