Documentaire



Rottnest, surnommée « l’île au jardin », est une destination prisée en Australie-Occidentale, située à 18 kilomètres de Perth. Elle est célèbre pour ses plages de sable blanc, sa faune unique, notamment les quokkas, et ses paysages naturels préservés. Les visiteurs peuvent explorer des sentiers de randonnée, des pistes cyclables et des sites historiques, tout en profitant d’activités de plein air comme le snorkeling et le kayak. C’est un véritable havre de paix pour les amateurs de nature et de détente.

Réalisation : MOUTOUT CORINNE