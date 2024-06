Documentaire



1 français sur 3 fait du vélo régulièrement. Mais la dernière tendance, c’est de se servir de sa fidèle monture pour visiter. En moyenne, les cyclo touristes passent 4 à 5h par jour sur leur vélo et font entre 25 et 40 km. Economie d’essence, pique-niques au bord des chemins, passer ses vacances à 2 roues est en plus très économique. Alors qui sont les amoureux de la petite reine ? Tout le monde peut-il partir en vacances à bicyclette ?



Un documentaire de Anne Fonteneau